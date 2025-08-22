Éoliennes : l'administration Trump lance une enquête sur les importations et ouvre la voie à des droits de douane

L'enquête doit notamment étudier la production d'éoliennes aux États-Unis, la concentration des importations venues d'un "petit nombre de pays étrangers et les risques associés".

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le gouvernement de Donald Trump a lancé une enquête sur les importations aux États-Unis des composants d'éoliennes, ouvrant la voie à des droits de douanes dans ce secteur. Le président américain, climatosceptique et farouche détracteur des éoliennes, se prononce régulièrement contre cette énergie renouvelable.

Initiée le 13 août 2025 par le secrétaire au Commerce, mais rendue publique jeudi, cette procédure est menée dans le cadre de la section 232, qui permet au gouvernement américain de protéger un secteur d'activité par des droits de douane s'il estime qu'il y a risque pour la sécurité nationale . Sont concernées, les "importations d'éoliennes et de leurs pièces et composants", précise ce document.

Durant cette procédure, l'administration va chercher à obtenir plus d'information sur la production d'éoliennes aux États-Unis, la concentration des importations venues d'un "petit nombre de fournisseurs ou de pays étrangers et les risques associés". Elle cherche aussi à déterminer si des "mesures supplémentaires, y compris des droits de douane ou des quotas, sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale".

Cette annonce intervient au moment où l'administration du président républicain, chantre de "l'Amérique d'abord", négocie des accords commerciaux en imposant des droits de douane, comme avec l'Union Européenne.

"Les éoliennes, stupides et laides"

Donald Trump n'a jamais fait mystère de son horreur des éoliennes. "Les éoliennes, stupides et laides, sont en train de tuer le New Jersey", a-t-il par exemple martelé mardi, sur sa plateforme Truth Social. "Tout État qui a construit et misé sur des éoliennes et l'énergie solaire pour s'approvisionner voit des augmentations record des coûts d'électricité et d'énergie. L'arnaque du siècle", a-t-il critiqué mercredi.

Depuis son retour au pouvoir, le président, âgé de 79 ans, a fait marche arrière en matière de lutte contre le changement climatique, en sortant notamment une nouvelle fois la première puissance mondiale de l'Accord de Paris sur le climat et détricotant les mesures environnementales de son prédécesseur démocrate.

Le département du Commerce dispose de 270 jours pour mener son enquête sur les éoliennes, qui peut intégrer la consultation d'autres branches du gouvernement et des auditions. Il doit ensuite soumettre ses recommandations au président américain qui peut décider de la mise en place ou non de droits de douane.

Les taxes imposées sur l'acier et l'aluminium ainsi que les procédures lancées en vue d'éventuels droits de douane pour les semiconducteurs, les produits pharmaceutiques, drones et panneaux solaires, le sont également au titre de la section 232.