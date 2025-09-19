 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 873,96
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 11:37

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance record pour les trois grands indices.

* FEDEX FDX.N bondit de 5% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, la réduction des coûts et la vigueur des livraisons au niveau national ayant contribué à compenser la faiblesse des volumes à l'international.

* UNITED PARCEL SERVICE UPS.N prend 3% dans les transactions hors séance, le groupe ayant mis fin à son projet de rachat d'Estafeta, une entreprise mexicaine de transport de colis.

* APPLE AAPL.O - Des centaines de personnes ont fait la queue vendredi devant le magasin phare d'Apple à Pékin pour le lancement de l'iPhone 17, signe d'un début prometteur pour ce modèle en Chine. Les analystes estiment que la gamme iPhone 17, qui sort ce vendredi partout dans le monde, pourrait doper la part de marché d'Apple en Chine, le groupe américain ayant souffert récemment de l'intensification de la concurrence de Xiaomi 1810.HK et Huawei.

* NVIDIA NVDA.O a signé une lettre d'intention pour un possible investissement de 500 millions de dollars dans Wayve, lors du prochain tour de table de financement, a annoncé jeudi le groupe britannique de conduite autonome.

* FORD MOTOR F.N va rappeler 101.944 berlines Taurus aux Etats-Unis en raison d'un défaut au niveau de la portière, annonce vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de sécurité routière.

* MODERNA MRNA.O est parvenu à un accord avec ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY.O qui l'accusait d'avoir enfreint ses brevets dans ses vaccins contre le COVID-19, selon des documents déposés jeudi devant un tribunal fédéral du Delaware.

* LENNAR LEN.N - Le constructeur de logements recule de 2,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'une chute de 46% de son bénéfice trimestriel en raison de pressions inflationnistes qui pèsent sur la demande.

* JASPER THERAPEUTICS JSPR.O chute de 13% dans les transactions hors séance alors que la société cherche à lever des fonds dont le montant n'a pas été divulgué.

* METLIFE MET.N - Piper Sandler abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
452,1700 USD NASDAQ +0,10%
APPLE
237,8800 USD NASDAQ -0,46%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 142,42 Pts Index Ex +0,27%
FEDEX
226,855 USD NYSE +0,38%
FORD MOTOR
11,745 USD NYSE +0,73%
JASPER THERAPEU
2,5900 USD NASDAQ +11,16%
LENNAR RG-A
133,020 USD NYSE +0,03%
METLIFE
79,075 USD NYSE +0,49%
MODERNA
25,4500 USD NASDAQ +1,80%
NASDAQ Composite
22 470,73 Pts Index Ex +0,94%
NVIDIA
176,2400 USD NASDAQ +3,49%
S&P 500 INDEX
6 631,96 Pts CBOE +0,48%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
85,040 USD NYSE +1,02%
XIAOMI CORP RG-B
6,153 EUR Tradegate -1,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

