Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

Le secteur américain de la technologie .SPLRCT est à nouveau à surveiller jeudi après la progression de la veille, portée par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Citigroup a relevé ses prévisions de fin d'année pour l'ether et légèrement revu à la baisse celles pour le bitcoin , invoquant l'évolution des flux d'investisseurs et les courants macroéconomiques contraires.

* ALPHABET GOOGL.O , ORACLE ORCL.N - Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels de chantage à un nombre indéterminé de cadres supérieurs, affirmant avoir volé des données sensibles provenant de leurs applications commerciales Oracle.

* ACADIA HEALTHCARE ACHC.O - Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare, a demandé au conseil d'administration de la société de lancer une révision stratégique formelle, incluant une éventuelle vente, invoquant des années de mauvaises performances et des défaillances en matière de gouvernance.

* APPLE AAPL.O a suspendu la révision prévue de son casque de réalité mixte Vision Pro afin de réaffecter ses ressources à la conception de lunettes intelligentes qui concurrenceraient les produits de META META.O , a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TRANSDIGMD TDG.N - Le fabricant de composants aéronautiques a annoncé mercredi que Kevin Stein allait quitter ses fonctions de directeur général et serait remplacé par Mike Lisman, l'actuel co-directeur des opérations.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a annoncé mercredi son intention d'investir environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets visant à alimenter en électricité des centres de données.

* APOLLO APO.N - Yahoo, qui appartient à la société de capital-investissement, est en pourparlers avancés pour vendre AOL à la société technologique italienne Bending Spoons pour environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* GRINDR GRND.N - L'application de rencontres a nommé mercredi John North au poste de directeur financier, en remplacement de Vanna Krantz.

