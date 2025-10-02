 Aller au contenu principal
CAC 40
8 057,30
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 12:10

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

Le secteur américain de la technologie .SPLRCT est à nouveau à surveiller jeudi après la progression de la veille, portée par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Citigroup a relevé ses prévisions de fin d'année pour l'ether et légèrement revu à la baisse celles pour le bitcoin , invoquant l'évolution des flux d'investisseurs et les courants macroéconomiques contraires.

* ALPHABET GOOGL.O , ORACLE ORCL.N - Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels de chantage à un nombre indéterminé de cadres supérieurs, affirmant avoir volé des données sensibles provenant de leurs applications commerciales Oracle.

* ACADIA HEALTHCARE ACHC.O - Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare, a demandé au conseil d'administration de la société de lancer une révision stratégique formelle, incluant une éventuelle vente, invoquant des années de mauvaises performances et des défaillances en matière de gouvernance.

* APPLE AAPL.O a suspendu la révision prévue de son casque de réalité mixte Vision Pro afin de réaffecter ses ressources à la conception de lunettes intelligentes qui concurrenceraient les produits de META META.O , a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TRANSDIGMD TDG.N - Le fabricant de composants aéronautiques a annoncé mercredi que Kevin Stein allait quitter ses fonctions de directeur général et serait remplacé par Mike Lisman, l'actuel co-directeur des opérations.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a annoncé mercredi son intention d'investir environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets visant à alimenter en électricité des centres de données.

* APOLLO APO.N - Yahoo, qui appartient à la société de capital-investissement, est en pourparlers avancés pour vendre AOL à la société technologique italienne Bending Spoons pour environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* GRINDR GRND.N - L'application de rencontres a nommé mercredi John North au poste de directeur financier, en remplacement de Vanna Krantz.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
24,5500 USD NASDAQ -0,85%
ALPHABET-A
244,9000 USD NASDAQ +0,74%
APOLLO GLB MGMT
129,940 USD NYSE -2,50%
APPLE
255,4500 USD NASDAQ +0,32%
BTC/USD
118 819,8870 USD CryptoCompare +3,89%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 441,10 Pts Index Ex +0,09%
GRINDR
14,875 USD NYSE -1,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,3400 USD NASDAQ -2,32%
ORACLE
289,220 USD NYSE +2,84%
S&P 500 INDEX
6 711,20 Pts CBOE +0,34%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TRANSDIGM
1 300,600 USD NYSE -1,31%
WILLIAMS COMPANI
63,670 USD NYSE +0,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

