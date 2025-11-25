Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq.

* ALPHABET GOOGL.O - META META.O est en pourparlers avec Google afin d'investir dans l'utilisation des puces d'intelligence artificielle (IA) du groupe américain dans ses centres de données à partir de 2027 et de louer des puces auprès de Google Cloud d'ici l'année prochaine, a rapporté lundi The Information.

Google présente les unités de traitement tensoriel, ou TPU, comme une alternative moins coûteuse aux puces du géant NVIDIA

NVDA.O .

L'action Alphabet, la société mère de Google, prend 3,1% en avant-Bourse. Le titre a pris 6,31% lundi et frôle une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars grâce à l'essor alimenté par l'IA.

L'action Nvidia recule en revanche de 2,5% en avant-Bourse, après avoir pris plus de 2% la veille.

* AMAZON AMZN.O a suggéré à ses ingénieurs de renoncer aux outils de génération de code d'IA proposés par des sociétés tierces au profit des siens, une initiative visant à renforcer son service Kiro, lancé en juillet, selon une note interne consultée par Reuters.

* TESLA TSLA.O a été poursuivie lundi par une entreprise de Virginie, Perrone Robotics, qui accuse le constructeur de véhicules électriques d'avoir délibérément enfreint cinq brevets liés aux systèmes robotiques pour véhicules autonomes.

* SPOTIFY SPOT.N - Le géant suédois du streaming augmentera ses tarifs d'abonnement aux États-Unis au premier trimestre de 2026, a rapporté lundi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier. Il s'agirait de la première augmentation de ses tarifs aux États-Unis depuis juin 2024.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O a relevé lundi sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année, bénéficiant de la tendance au travail hybride et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. L'action prend 3,1% en avant-Bourse.

* KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS.N - Le fabricant d'équipements électroniques a publié lundi une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce notamment à la forte demande des centres de données pour l'IA.

* LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV.N et sa filiale Ticketmaster ont perdu lundi leur demande de rejet d'une plainte déposée par des fans de Taylor Swift, qui les accusaient d'avoir mal géré la vente des billets pour la tournée Eras Tour de la star américaine.

* AGILENT TECHNOLOGIES A.N - La société spécialisée dans les sciences de la vie a dépassé lundi les estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à la forte demande en outils et équipements médicaux utilisés dans la recherche en laboratoire et les services de diagnostic.

