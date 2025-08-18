 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 11:41

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - Google a accepté lundi de payer une amende de 55 millions de dollars australiens (35,8 millions de dollars américains) en Australie après que l'autorité de protection des consommateurs a estimé que l'entreprise avait nui à la concurrence en payant les deux plus grands opérateurs télécoms du pays pour préinstaller son application de recherche sur les téléphones Android, excluant ainsi les moteurs de recherche concurrents.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O étudie la possibilité de lancer sa fusée Alpha depuis le Japon, alors que le fabricant américain de fusées étend ses services de lancement de satellites à l'échelle mondiale, a annoncé lundi une société japonaise exploitant un port spatial dans le nord de l'île d'Hokkaido.

* TESLA TSLA.O - Les automobilistes britanniques peuvent désormais louer une voiture électrique Tesla pour un peu plus de la moitié du prix qu'ils auraient payé il y a un an, a rapporté lundi The Times, citant des sources industrielles.

* META META.O prévoit de procéder à sa quatrième refonte de ses activités dans le domaine de l'intelligence artificielle en six mois, a rapporté vendredi The Information, citant trois personnes proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

