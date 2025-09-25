Embargo sur l'essence prolongé, TVA vers les 22% : la Russie adapte ses ressources face aux effets de la guerre en l'Ukraine

Les autorités russes ont annoncé en moins de 24 heures deux mesures en matière d'hydrocarbures et de fiscalité, avec le conflit ukrainien en toile de fond.

( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

Après trois ans et demi d'offensive à grande échelle en Ukraine, la Russie cherche des ajustements économiques pour maintenir son effort de guerre. Le ministère des Finances du pays a ainsi proposé mercredi 24 septembre d'augmenter la TVA pour financer ses dépenses militaires exponentielles.

La Russie a engagé des dépenses exorbitantes pour financer son assaut lancé en février 2022, nourrissant pendant un temps une forte croissance. Mais l'économie du pays ralentit désormais, ce qui pousse l’État à chercher de nouvelles sources de revenus. Donald Trump a d'ailleurs jugé mardi que la Russie, "tigre de papier" militaire, avait de "gros problèmes économiques" et dépensait "la majorité de son argent pour combattre l'Ukraine".

Deux points de TVA supplémentaires pour financer la guerre en Ukraine?

Avec un déficit budgétaire d'environ 43 milliards d'euros depuis le début de l'année, le ministère russe des Finances a proposé d'augmenter la TVA de 20 à 22% à partir de l'année prochaine. Le ministère a affirmé qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire "visant avant tout à financer la défense et la sécurité". Les dépenses de l’État russe ont augmenté de plus de 75% depuis l'offensive contre l'Ukraine en 2022. Des responsables et experts avertissent que ces dépenses pourraient avoir épuisé la capacité de Moscou à stimuler l'économie, qui pourrait tomber dans la récession.

Dans le même temps ou presque, la Russie a par ailleurs annoncé vouloir prolonger l'interdiction d'exporter de l'essence jusqu'à la fin de l'année, sur fond d'une forte augmentation des prix du carburant due notamment à des attaques ukrainiennes sur des raffineries. Cet embargo, émanant de l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, était en vigueur depuis mars et devait se poursuivre jusqu'à octobre. La mesure a semblé jusqu'à présent avoir eu peu d'effet.

"Nous allons prochainement prolonger l'interdiction d'exporter de l'essence", a déclaré le vice-Premier ministre russe en charge de l'Energie, Alexandre Novak, cité par les agences de presse russes. Selon lui, cette mesure devrait permettre d'assurer des livraisons supplémentaires de produits pétroliers, actuellement exportés, vers le marché intérieur. "Il y a en effet aujourd'hui une petite pénurie des produits pétroliers", a reconnu M. Novak, tout en affirmant que ce problème était en train d'être réglé grâce à des réserves accumulées.

Pénuries à la pompe en Crimée

Depuis que la Russie a déclenché en février 2022 une offensive militaire de grande envergure en Ukraine, Kiev a notamment riposté en attaquant des raffineries de pétrole russes afin de limiter la capacité de Moscou à financer ce conflit. Ces dernières semaines, des pénuries et une forte augmentation du prix de l'essence ont touché la Russie du fait de ces attaques ukrainiennes. Ainsi, la Crimée annexée par la Russie en 2014 fait actuellement face à des pénuries du carburant "en raison d'une réduction des volumes de la production des raffineries russes" , a annoncé le gouverneur local Sergueï Aksionov.

Les drones de Kiev, qui intensifie ses attaques contre les sites pétroliers et gaziers en Russie, ont frappé mercredi une importante raffinerie dans la région centrale du Bachkortostan, provoquant un violent incendie.