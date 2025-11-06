 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,00
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : les stocks hebdomadaires de gaz naturel progressent légèrement moins que prévu
information fournie par AOF 06/11/2025 à 16:51

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes, contre une prévision à 34 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 74 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 6 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 162 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 753 milliards de pieds cubes. À 3 915 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank