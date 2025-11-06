USA : les stocks hebdomadaires de gaz naturel progressent légèrement moins que prévu

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 33 milliards de pieds cubes, contre une prévision à 34 milliards de pieds cubes et une hausse précédente de 74 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 6 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 162 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 753 milliards de pieds cubes. À 3 915 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.