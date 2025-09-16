USA : les stocks des entreprises en ligne avec les attentes en juillet

(AOF) - Comme en juin et en ligne avec les attentes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 0,2% en juillet.
