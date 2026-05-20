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USA: les stocks de pétrole brut reculent plus vite que prévu
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 16:34

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 445 millions de barils lors de la semaine du 11 mai, signalant une baisse de 7,9 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur un repli bien plus limité de 2,9 millions de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 0,4 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,5 million de barils (les analystes tablaient cette fois sur une baisse plus importante, de l'ordre de 2,1 millions), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 91,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.

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