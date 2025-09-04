USA : les stocks de gaz plus élevés que prévu

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks hebdomadaires de gaz ont augmenté de 55 milliards de pieds cubes au cours de la semaine écoulée, après une progression de 18 milliards la semaine précédente. Une hausse de 54 milliards de pieds cubes était attendue. Les stocks sont inférieurs de 73 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et supérieurs de 173 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 099 milliards de pieds cubes. À 3 272 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.
