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USA : les revenus des ménages supérieurs aux attentes en mars
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:38

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,6% en mars aux Etats-Unis, ressortant au-dessus du consensus de 0,3%. Ils étaient stables le mois précédent. De leur côté, les dépenses des ménages ont progressé de 0,9% en mars, en ligne avec les attentes, après une augmentation de 0,6% (révisé de 0,5%) en février.

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