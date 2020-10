Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les recommandations de la FDA pourraient retarder l'autorisation d'un vaccin Reuters • 07/10/2020 à 01:11









7 octobre (Reuters) - L'agence américaine du médicament a fait savoir mardi aux laboratoires travaillant sur un potentiel vaccin contre le coronavirus qu'elle demandait au moins deux mois de données fiables pour accorder une autorisation en urgence, une mesure à même de repousser la disponibilité d'un vaccin après l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Un haut représentant de l'administration a confirmé que la Maison blanche avait approuvé le plan de la Food and Drug Administration (FDA), dont les recommandations plus strictes qu'au préalable viennent amoindrir les espoirs du président sortant Donald Trump de garantir aux électeurs un vaccin avant le scrutin. Le New York Times a rapporté lundi que la Maison blanche avait opposé son veto aux nouvelles directives mais le haut représentant de l'administration a nié tout retard dans le processus d'examen des directives, alors que les autorités américaines s'efforcent de minimiser le caractère politique de la question et d'assurer la sécurité sanitaire publique. Il est toujours possible que la Maison blanche force à autoriser un vaccin sans données médicales supplémentaires. Une telle démarche mettrait au jour un conflit avec la FDA et les scientifiques, et pourrait ajouter à la perception que l'aspect politique joue un rôle dans la mise à disposition d'un vaccin. Pfizer PFE.N et son partenaire BioNTech 22UAy.F devraient être les premiers laboratoires à annoncer les résultats de la dernière phase de leurs essais cliniques aux Etats-Unis. Environ la moitié des quelques 44.000 volontaires prenant part à ces essais ont reçu fin septembre la seconde des deux doses du vaccin potentiel. (Michael Erman et Manas Mishra; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ -1.26% PFIZER NYSE -1.61%