USA-Les prix à la production enregistrent en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi

(Actualisé avec détails)

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont enregistré en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi, sous l'effet de l'augmentation des coûts des biens et des services, dernier signe en date d'un élargissement des pressions inflationnistes au-delà des produits énergétiques.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 1,3% le mois dernier, après une hausse de 0,5% (révisé de 0,4%) en août, a déclaré jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%, après une progression de 0,4% annoncée initialement pour août.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,3% le mois dernier, après une hausse de 5,6% (révisé de 5,4%) en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 5,3%.

Le gouvernement américain a fait état mercredi d'une hausse généralisée des prix à la consommation en septembre, remettant sur la table l'hypothèse d'un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Les prix des biens destinés à la demande finale ont bondi de 2,6%, leur plus forte hausse depuis le début de cette série statistique en décembre 2009. Les prix de l'énergie ont grimpé de 10,8%, tirés notamment par une envolée de 20,3% des prix de l'essence, représentant plus de 80% de la hausse des prix des biens. Les prix du diesel, du carburéacteur et de l'électricité du secteur résidentiel ont également augmenté.

Les prix des services ont progressé de 0,8%, après une hausse de 0,2% en août, tandis que les prix de gros des produits alimentaires ont rebondi de 1,2%, après trois mois consécutifs de baisse.

Les coûts du transport routier de marchandises, des chambres d'hôtel et de motel ainsi que des billets d'avion ont également augmenté. En revanche, les marges dans la distribution au détail des carburants automobiles et des lubrifiants ont chuté de 30,3%. Les prix des services de courtage en valeurs mobilières ont également reculé.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)