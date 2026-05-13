USA-Les prix à la production bondissent en avril

(Actualisé avec détails et précisions)

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté bien plus que prévu sur un mois en avril, enregistrant leur plus forte hausse en quatre ans, montrent les données publiées mercredi par département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 1,4% le mois dernier, après une hausse de 0,7% en mars (révisé de +0,5%), montrent les données, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

Il s'agit de la plus importante hausse mensuelle depuis mars 2022.

Ce bond représente un nouveau signe de l'accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Sur l'année, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,0% le mois dernier, soit la plus forte hausse depuis décembre 2022, après 4,3% en mars (révisé de +4,0%) et un consensus qui tablait sur une hausse de 4,9%.

(Rédigé par Coralie Lamarque avec Lucia Mutikani, édité par Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)