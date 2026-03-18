USA-Les prix à la production augmentent plus que prévu en février

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en février et pourraient s'accélérer davantage, la guerre au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole, selon les données publiées mercredi le Bureau of Labor Statistics.

L'indice PPI a progressé de 0,7% le mois dernier, tiré par les services, après une hausse 0,5% en janvier, montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a débuté fin février, a fait grimper les prix du pétrole de plus de 40% et les économistes s'attendent à ce que l'impact inflationniste du conflit se reflète dans les rapports sur les prix à la consommation et à la production de mars, qui seront publiés le mois prochain.

Les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York sont passés en territoire négatif après la publication de ces données, tandis que les rendements des bons du Trésor augmentent légèrement.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)