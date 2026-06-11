USA-Les prix à la production augmentent en mai

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté plus que prévu sur un mois en mai, montrent les données publiées jeudi par département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 1,1% le mois dernier, après une hausse de 1,1% en mars (révisé de +1,4%), montrent les données, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

Sur l'année, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% le mois dernier, après 5,7% en avril (révisé de +6,0%) et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,4%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)