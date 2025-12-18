 Aller au contenu principal
USA-Les prix à la consommation augmentent moins que prévu sur un an en novembre
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 15:00

(Actualisé avec détails, contexte §3-5)

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 2,7% sur un an en novembre, soit beaucoup moins qu'attendu, montrent des données officielles publiées jeudi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 3,1%.

Le "Bureau of Labor Statistics" américain n'a pas précisé les variations mensuelles de l'inflation CPI aux États-Unis, le "shutdown" de 43 jours des administrations fédérales ayant empêché la collecte des données en octobre et entraîné l'annulation de la publication.

L'agence statistique a déclaré qu'elle "ne pouvait pas fournir d'indications spécifiques aux utilisateurs des données pour compenser l'absence des observations du mois d'octobre". Les économistes ont conseillé d'examiner l'indice des prix à la consommation et ses composantes sur une base annuelle ou sur deux mois.

La hausse moins importante que prévu est probablement due au retard pris dans la collecte des données à la fin du mois, lorsque les détaillants ont proposé des remises pour les fêtes de fin d'année. Les économistes s'attendent à une accélération en décembre.

L'indice "core" des prix à la consommation, excluant l'alimentaire et l'énergie, a progressé de 2,6% sur un an en novembre contre une hausse de 3% attendue par le consensus.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

