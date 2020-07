Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les patrons des Gafa auditionnés par une commission du Congrès le 27/07 Reuters • 07/07/2020 à 01:39









WASHINGTON, 7 juillet (Reuters) - Les dirigeants d'Amazon AMZN.O , Apple AMZN.O , Google GOOGL.O et Facebook FB.O seront auditionnés le 27 juillet par une commission de la Chambre américaine des représentants, a fait savoir celle-ci lundi dans un communiqué. Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google) et Tim Cook (Apple) sont convoqués par la sous-commission chargée de l'antitrust au sein de la commission des Affaires judiciaires dans le cadre de l'enquête qu'elle mène sur de possibles entraves aux règles de la concurrence par les géants du numérique (les Gafa). Les dirigeants sont autorisés à apparaître virtuellement devant la commission, en raison des risques sanitaires liés au coronavirus. De multiples enquêtes sur les pratiques des Gafa ont été ouvertes aux Etats-Unis, par le département de la Justice et l'autorité de la concurrence (Federal Trade Commission, FTC) notamment. (Makini Brice; version française Jean Terzian)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +2.68% AMAZON.COM NASDAQ +5.77% FACEBOOK-A NASDAQ +2.94% ALPHABET-A NASDAQ +2.02%