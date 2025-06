USA: les ouvertures de postes ont augmenté en avril (JOLTS) information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Les ouvertures de postes ont augmenté en avril aux Etats-Unis, au même titre que les embauches des entreprises, ce qui témoigne de la solidité du marché de l'emploi américain.



Le nombre des ouvertures de postes a atteint 7,39 millions contre 7,20 millions en mars, montre le dernier rapport 'JOLTS' du Département du Travail, suivi de près par la Réserve fédérale,



Le nombre d'embauches a quant à lui progressé pour atteindre 5,57 millions, à comparer avec 5,40 millions le mois précédent.





