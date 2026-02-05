 Aller au contenu principal
USA : les ouvertures de postes (JOLTS) moins élevées que prévu en décembre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:06

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a annoncé 6,542 millions d'ouvertures de postes en décembre, là où le consensus ciblait 7,200 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions.

