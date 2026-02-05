USA : les ouvertures de postes (JOLTS) moins élevées que prévu en décembre
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 16:06
A lire aussi
-
De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française, a suivi un parcours d'exception pour atteindre son rêve: l'espace. "Sophie est née astronaute", dit d'elle Claudie ... Lire la suite
-
Le géant minier suisse Glencore et son concurrent anglo-australien Rio Tinto ont annoncé jeudi la fin des discussions sur leur projet de fusion, qui aurait donné naissance à la plus grande entreprise du secteur, un an après l'échec de précédents pourparlers. Rio ... Lire la suite
-
par Melanie Burton et Clara Denina Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires. Plusieurs tentatives entre les deux ... Lire la suite
-
"Cela doit bien finir un jour": des Moscovites se montrent optimistes concernant les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, qui se déroulent à Abou Dhabi.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer