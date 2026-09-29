USA : les ouvertures de postes (JOLTS) moins élevées que prévu en août

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,08 millions d'ouvertures de postes en août, là où le consensus ciblait 7,23 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 7,34 millions.
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