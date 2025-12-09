USA-Les offres d'emploi aux États-Unis augmentent légèrement en octobre

Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a légèrement augmenté en octobre, mais les embauches sont restées moroses alors que les employeurs sont confrontés à un environnement économique incertain.

Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'oeuvre, ont augmenté à 7,670 millions en octobre, selon l'enquête "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée mardi par le département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,150 millions d'offres d'emplois en octobre.

Les embauches ont quant à elles baissé de 218.000 pour atteindre 5,149 millions en octobre.

Le rapport comprend également les données du mois de septembre, dont la publication a été retardée en raison de la fermeture de l'administration fédérale.

Le département du Travail a déclaré qu'il avait "temporairement suspendu l'utilisation de la méthodologie d'alignement mensuel pour les estimations préliminaires d'octobre", ajoutant que "l'utilisation de cette méthodologie reprendra avec la publication des estimations finales d'octobre".

L'enquête recense 7,658 millions d'offres d'emploi et 5,367 millions d'embauches en septembre.

Les deux rapports combinés suggèrent que le marché du travail reste dans ce que les économistes et les responsables politiques appellent une situation de "ni embauche, ni licenciement".

La stagnation du marché du travail a été attribuée à la réduction de l'offre de main-d'oeuvre dans le contexte d'une baisse de l'immigration qui a commencé au cours de la dernière année du mandat de l'ancien président Joe Biden et s'est accélérée depuis le début du second mandat du président Donald Trump.

L'adoption des outils d'intelligence artificielle (IA) pour certains emplois réduit également la demande de main-d'oeuvre, en particulier pour les postes de débutants.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale (Fed) réduise encore ses taux d'intérêt mercredi, précisément en raison des inquiétudes suscitées par le marché du travail.

Cependant, cette décision sera prise en l'absence de certaines données clés en raison du "shutdown".

Les responsables de la banque centrale ne disposeront pas du rapport sur l'emploi du mois de novembre, qui sera publié mardi prochain, incluant également les données relatives à l'emploi non agricole du mois d'octobre.

Le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois d'octobre ne sera jamais publié, de sorte que le taux de chômage pour ce mois ne sera pas non plus disponible, l'impasse budgétaire ayant empêché la collecte des données.

(Rédigé par Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)