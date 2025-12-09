 Aller au contenu principal
USA: les offres d'emploi augmentent, mais les embauches reculent (JOLTS)
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 17:13

Les ouvertures de postes ont légèrement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.

Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.

Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.

Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.


