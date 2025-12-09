USA: les offres d'emploi augmentent, mais les embauches reculent (JOLTS)
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 17:13
Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.
Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre, montre le rapport.
Ces statistiques, utilisées pour mesurer la vigueur de la demande sur le marché du travail, devraient être particulièrement suivies afin de déterminer l'évolution de l'emploi en l'absence des données officielles mensuelles publiées par le Département du Travail.
A lire aussi
-
Le spécialiste français des câbles électriques Nexans "réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet" de connexion entre Chypre et la Grèce, selon un communiqué faisant suite à des informations d'un média chypriote qui ont fait chuter le cours de Bourse du groupe ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi le renforcement de ses contrôles des importations agricoles, un signal envoyé à la France pour tenter de la convaincre de soutenir l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. Afin de vérifier que les produits ... Lire la suite
-
(AOF) - Thales (+ 2,60% à 232,90 euros) Les valeurs européennes du secteur de la défense ont progressé après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires pour 52 milliards ... Lire la suite
-
L'Ukraine, qui "a perdu beaucoup de territoires", devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. "Je pense que c'est le moment" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer