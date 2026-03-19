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USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement inférieures aux attentes.
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:36

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 205 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 9 mars, un chiffre en baisse de 8 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 210 750, en baisse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 857 000 lors de la semaine au 2 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 10 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

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