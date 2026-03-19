USA: les nouvelles inscriptions au chômage légèrement inférieures aux attentes.
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:36
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 210 750, en baisse anecdotique de 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 857 000 lors de la semaine au 2 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 10 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
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