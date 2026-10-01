USA : les nouvelles inscriptions au chômage légèrement inférieures aux attentes

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 197 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 21 septembre, en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 197 000 à 198 000). A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie à 200 000 en baisse de 2 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 701 000 lors de la semaine au 14 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 11 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.