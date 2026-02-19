 Aller au contenu principal
USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage sous les attentes
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:34

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont élevées à 206 000 unités la semaine dernière, contre 223 000 attendues et après 229 000 la semaine précédente. A 206 000, elles sont à leur plus bas niveau depuis près d'un mois.

