USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage inférieures aux attentes
information fournie par AOF 14/08/2025 à 14:41

(AOF) - La semaine dernière, aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, soit une diminution de 3 000 par rapport aux 227 000 de la semaine précédente. Les analystes anticipaient un chiffre autour de 225 000.

