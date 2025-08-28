 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage inférieures aux attentes
information fournie par AOF 28/08/2025 à 14:34

(AOF) - Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 229 000 contre 231 000 attendues et après 235 000 la semaine précédente.

