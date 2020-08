Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les discussions sur le plan de relance au point mort Reuters • 07/08/2020 à 22:26









(Actualité avec blocage des discussions vendredi) par Richard Cowan WASHINGTON, 7 août (Reuters) - Les discussions entre les dirigeants démocrates du Congrès américain et les principaux conseillers de Donald Trump sur un nouveau plan de soutien à l'économie se sont soldées vendredi par un échec. "Ce fut une réunion décevante", a déclaré à la presse le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer. Républicains et démocrates tentent depuis près de deux semaines de s'accorder sur une nouvelle série de mesures de soutien financier aux entreprises et aux ménages touchés par les répercussions économiques de l'épidémie de coronavirus, qui a tué près de 160.000 personnes aux Etats-Unis et provoqué une chute de l'activité économique et une flambée du chômage. La "speaker" démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré avoir proposé de couper la poire en deux, entre les quelque trois milliards proposés par les démocrates et le milliard avancé par les républicains, une proposition selon elle rejetée par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows. Selon Steven Mnuchin, les discussions continuent d'achopper sur les aides aux Etats et aux collectivités locales ainsi que sur les allocations chômages fédérales, portées temporairement à 600 dollars (506 euros) par semaine jusqu'à la semaine dernière mais que le Sénat, contrôlé par les républicains, refuse de prolonger. Le président américain, Donald Trump, menace pour sa part de se retirer des discussions en l'absence de compromis rapide, pour recourir à des décrets qui ne porteraient que sur un soutien limité à l'économie. Le Congrès a voté depuis le début de la crise des mesures représentant plus de 3.000 milliards de dollars (2.530 milliards d'euros). (Avec la contribution de Susan Heavey et Lisa Lambert à Washington, Brendan O'Brien à Chicago; rédigé par Susan Cornwel, version française Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)

