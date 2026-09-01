USA : les dépenses de construction déçoivent en juillet

Aux États-Unis, les dépenses de construction ont diminué de 0,5% en juillet, après être restées stables en juin. Le consensus tablait sur une nouvelle stabilité.
A lire aussi
-
La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a fixé mardi son prix d’achat à 1.200 francs CFA le kilo (soit 1,82 euros) pour la récolte principale, le même montant qu’annoncé en mars pour la campagne intermédiaire, après des mois de crise de la filière. ... Lire la suite
-
Sara Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien, a laissé entendre qu'un chef de l'opposition avait eu connaissance du projet d'attaque du 7 octobre 2023, à quelques semaines d'élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. Lors d'une interview ... Lire la suite
-
L'activité manufacturière aux Etats-Unis a ralenti au mois d'août, faisant moins bien que les attentes des investisseurs, du fait d'un ralentissement de la production et des commandes, selon les données publiées mardi par la fédération professionnelle ISM. Sur ... Lire la suite
-
La croissance du Brésil a ralenti au deuxième trimestre, revenant à 0,5% contre 1,1% au précédent, la consommation des ménages et les exportations ayant perdu de leur dynamisme, selon les données officielles publiées mardi, à un peu plus d'un mois de l'élection ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 287,72
|-0,56%
|92,43
|+1,94%
|110,2
|-4,09%
|0,0533
|-8,26%
|77,6
|+2,74%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer