Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les dépenses de consommation ralentissent en janvier Reuters • 28/02/2020 à 15:05









WASHINGTON, 28 février (Reuters) - Les dépenses des ménages américains ont moins augmenté que prévu en janvier, un ralentissement qui pourrait être amplifié par la propagation rapide du coronavirus, selon les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique aux Etats-Unis, ont augmenté de 0,2% contre 0,3% attendu par le consensus Reuters. Les ménages américains ont profité d'une météo inhabituellement clémente pour limiter le chauffage et les achats de vêtements. Les chiffres de décembre ont été révisé à la hausse (+0,4% contre +0,3% en première estimation). La Bourse de New York est tombée jeudi en territoire de correction et le rendement des Treasuries à 10 ans a atteint un plus bas record en séance vendredi, à 1,1550%. Les marchés financiers redoutent que l'épidémie de coronavirus soit le catalyseur qui mette fin au plus long cycle d'expansion économique de l'histoire américaine, actuellement dans sa 11e année. Les marchés ont relevé leur anticipation d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale, après trois baisses d'un quart de point en 2019. L'épidémie de coronavirus pourrait remettre en question la volonté de la Fed de maintenir le statu quo au moins jusqu'en 2020. Le département du Commerce précise que l'indice des prix à la consommation PCE a ralenti à 0,1% en janvier, après +0,3% en décembre, en raison d'une baisse de 0,7% des prix de l'énergie et des services. L'indice PCE dit "core" (de base), qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, est en hausse de 0,1% en janvier après +0,2% en décembre. Sur un an, il a gagné 1,6% en janvier. L'indice "core PCE" est la mesure de l'inflation favorisée par la Réserve fédérale, qui vise un rythme annuel de 2%. Les revenus ont bondit de 0,6% en janvier, la plus forte progression depuis février 2019, après une hausse de 0,1% le mois précédent. Tableau: (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.