Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les démocrates présentent un nouveau plan de relance de $2.200 mds Reuters • 29/09/2020 à 02:02









WASHINGTON, 29 septembre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé lundi que les parlementaires démocrates avaient établi un nouveau plan de relance de 2.200 milliards de dollars pour compenser les effets de la crise sanitaire, le présentant comme un compromis moins coûteux. Dans une lettre à l'adresse des élus démocrates publiée par ses services, Nancy Pelosi indique que le texte "prévoit de nouveaux financements destinés à éviter une catastrophe pour les écoles, petites entreprises, restaurants, salles de spectacle, employés des compagnies aériennes et autres". "Les démocrates tiennent leur promesse d'un compromis avec ce projet de loi mis à jour", ajoute-t-elle. Nancy Pelosi a exprimé ces derniers jours son optimisme quant à la conclusion d'un accord avec la Maison blanche sur un nouvel ensemble budgétaire, faisant savoir que les discussions se poursuivaient. Les négociations formelles entre la "speaker" démocrate de la Chambre, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, sur un nouveau plan de soutien sont tombées dans l'impasse le 7 août, avec des positions très éloignées. Pelosi et Mnuchin se sont entretenus dimanche et lundi par téléphone. Ils ont prévu d'échanger à nouveau mardi matin, a déclaré le porte-parole de Pelosi. Les chefs de file démocrates ont dans un premier temps proposé un plan à hauteur de 3.400 milliards de dollars, avant d'afficher leur volonté de revoir ce montant à la baisse. Mais il n'est cependant pas sûr que la Maison blanche envisage un nouvel ensemble budgétaire à 2.200 milliards de dollars, alors que Mark Meadows a évoqué fin août un montant de 1.300 milliards de dollars. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.