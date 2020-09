Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les démocrates élaborent un nouveau plan de relance Reuters • 25/09/2020 à 08:01









WASHINGTON, 25 septembre (Reuters) - Le groupe démocrate de la Chambre américaine des représentants a entamé l'élaboration d'un nouveau plan de relance de 2.200 milliards de dollars qui pourrait être voté la semaine prochaine, a annoncé jeudi Richard Neal, président de la commission des Voies et Moyens. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre, a quant à elle répété qu'elle était prête à négocier avec la Maison Blanche. Les pourparlers formels sur le plan de relance de l'économie américaine, malmenée par la crise du coronavirus, sont au point mort depuis plus d'un mois et demi. L'initiative du Parti démocrate, majorité à la chambre basse du Congrès, a été lancée cette semaine après l'intervention de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, qui a invité les élus à stimuler davantage la reprise, a précisé Richard Neal. "Les contours sont déjà là. Je pense que c'est maintenant une question de calendrier (...) Puisque la Chambre va devoir suspendre ses travaux pour le cycle électoral, je pense que la semaine prochaine serait le bon moment", a-t-il poursuivi, évoquant la présidentielle du 3 novembre. Kevin McCarthy, chef du groupe républicain à la Chambre, a condamné l'initiative. L'aile centriste du parti démocrate pousse quant à elle Nancy Pelosi à opter pour une approche plus consensuelle qui ait une chance de franchir l'obstacle parlementaire. "Si c'est un exercice de communication, c'est sans intérêt", a commenté Dean Phillips, représentant démocrate du Minnesota, sur CNN. "Beaucoup d'entre nous en ont marre." L'initiative démocrate a toutefois fait brièvement réagir Wall Street, où l'indice S&P-500 a atteint jeudi un plus haut en séance avant d'effacer une partie de ses gains. (David Morgan et Susan Cornwell, version française Jean-Philippe Lefief)

