USA : les créations de postes supérieures aux attentes en novembre
information fournie par AOF 16/12/2025 à 14:42

(AOF) - Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, au mois de novembre, l’économie des Etats-Unis a créé 64 000 postes, soit bien plus que les 50 000 attendus. Au mois d'octobre, 108 000 emplois avaient été créés. En parallèle, en rythme mensuel, le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,1% en novembre, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,2% observée en octobre. Il est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point en novembre, à 4,6%.

