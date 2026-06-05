USA-Les créations d'emplois plus importantes que prévu en mai

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L’économie américaine a enregistré en mai un nouveau mois de créations d’emplois, confirmant le regain de vigueur du marché du travail après le ralentissement observé en 2025, et offrant potentiellement à la Réserve fédérale (Fed) davantage de marge pour maintenir ses taux d’intérêt inchangés.

Le département du Travail annonce vendredi 172.000 emplois non-agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 85.000 créations nettes.

Le chiffre d'avril a été revu à la hausse, faisant apparaître désormais 179.000 postes créés contre 115.000 en première estimation.

Le taux de chômage est resté stable en mai, à 4,3%, pour le troisième mois consécutif, en ligne avec les attentes.

La hausse de l’emploi s’explique surtout par la faiblesse des licenciements, les entreprises restant prudentes sur les embauches dans un contexte d’incertitude lié aux droits de douane de Donald Trump et au conflit au Moyen-Orient. Aucun signe, pour l’instant, n’indique que ce conflit, ait un impact notable sur le marché du travail, malgré la hausse des prix du pétrole.

Sur les marchés, les contrats à terme sur les indices américains accentuent leur baisse, tandis que les rendements obligataires progressent.

Les contrats à terme donnent une baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de de 0,57% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,27% pour le Nasdaq.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 4,5 points de base à 4,5224%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, prend 5,6 points de base à 4,1054%.

(Rédigé par Elena Smirnova, Diana Mandia et Lucia Mutikani, édité par Sophie Louet)