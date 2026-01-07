 Aller au contenu principal
USA : les créations d'emplois plus faibles que prévus selon ADP
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 14:32

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la création de 41000 postes en décembre. Les analystes tablaient sur 8000 créations de plus. En novembre, 32000 destructions d'emplois avaient été recensées lors de la publication de cet indicateur.

