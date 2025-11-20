USA-Les créations d'emplois plus élevées que prévu en septembre

L'économie américaine a créé nettement plus d'emplois que prévu en septembre, montrent les données officielles publiées jeudi.

Le rapport mensuel du département du Travail recense 119.000 emplois non agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 50.000 créations nettes après une destruction de 4.000 postes en août (chiffre révisé de 22.000 créations).

Le taux de chômage a augmenté en septembre à 4,4%, contre 4,3% anticipé par les analystes, après 4,3% en août.

La croissance du salaire moyen dans le secteur privé a ralenti à 0,2% en septembre, contre +0,3% prévu par les analystes, après +0,4% le mois précédent (révisé de +0,3%).

Sur un an, cette croissance des salaires s'affiche à 3,8%, contre une prévision de 3,7%, après 3,8% en août (chiffre révisé de +3,7%).

Après la publication de cette statistique, à Wall Street, les contrats à terme montrent une accélération des gains des indices avec une ouverture prévue en hausse de 0,79% pour le Dow Jones .DJI , de 1,41% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,88% pour le Nasdaq .IXIC .

