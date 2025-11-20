 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 035,11
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les créations d'emplois plus élevées que prévu en septembre
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:40

L'économie américaine a créé nettement plus d'emplois que prévu en septembre, montrent les données officielles publiées jeudi.

Le rapport mensuel du département du Travail recense 119.000 emplois non agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 50.000 créations nettes après une destruction de 4.000 postes en août (chiffre révisé de 22.000 créations).

Le taux de chômage a augmenté en septembre à 4,4%, contre 4,3% anticipé par les analystes, après 4,3% en août.

La croissance du salaire moyen dans le secteur privé a ralenti à 0,2% en septembre, contre +0,3% prévu par les analystes, après +0,4% le mois précédent (révisé de +0,3%).

Sur un an, cette croissance des salaires s'affiche à 3,8%, contre une prévision de 3,7%, après 3,8% en août (chiffre révisé de +3,7%).

Après la publication de cette statistique, à Wall Street, les contrats à terme montrent une accélération des gains des indices avec une ouverture prévue en hausse de 0,79% pour le Dow Jones .DJI , de 1,41% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,88% pour le Nasdaq .IXIC .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 138,77 Pts Index Ex 0,00%
NASDAQ Composite
22 564,23 Pts Index Ex 0,00%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank