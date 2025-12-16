USA-Les créations d'emplois dépassent les attentes en novembre, hausse du chômage

(Actualisé avec détails)

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre après une baisse en octobre liée aux coupes budgétaires du gouvernement, mais le taux de chômage a augmenté à 4,6% alors que le marché du travail s'affaiblit dans un contexte d'incertitude économique.

Le rapport mensuel du département du Travail, publié mardi, recense 64.000 emplois non agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 50.000 créations nettes.

L'économie a en revanche perdu 105.000 emplois en octobre, ce qui reflète le départ de plus de 150.000 employés fédéraux qui ont accepté des indemnités différées dans le cadre de la volonté du gouvernement de Donald Trump de réduire la taille de l'administration. La plupart d'entre eux ont quitté la fonction publique à la fin du mois de septembre.

Le taux de chômage a pour sa part augmenté pour atteindre 4,6% en novembre, contre 4,4% en septembre, dernier mois pour lequel des données sont disponibles.

La publication de ce rapport a été perturbée par le "shutdown", la fermeture partielle de l'administration fédérale et, par conséquent, les chiffres combinent exceptionnellement les mois d'octobre et de novembre, tandis que certaines informations clés, telles que le taux de chômage d'octobre, n'ont pas pu être calculées.

Si chiffres indiquent que le marché du travail continue de montrer des signes de ralentissement, les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) ne baissera pas les taux d'intérêt en janvier après trois baisses consécutives sont restées pratiquement inchangées après la publication des données.

"La Fed ne devrait pas accorder beaucoup d'importance au rapport publié aujourd'hui en raison des perturbations dans les données", souligne Kay Haigh, analyste chez Goldam Sachs.

"Le rapport sur les données de l'emploi pour le mois de décembre, qui sera publié début janvier avant la prochaine réunion, sera probablement un indicateur beaucoup plus significatif pour la Fed lorsqu'il s'agira de décider de l'orientation de sa politique à court terme", dit-il.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) avait averti avant la publication du rapport que les estimations de la population active pour novembre présenteraient des écarts légèrement plus importants que d'habitude.

Les économistes affirment que les employeurs ont réduit les embauches en raison de l'impact des droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les importations. Ces surtaxes ont entraîné une augmentation des prix de nombreux produits, ce qui a conduit les consommateurs, principalement les ménages à faibles et moyens revenus, à être plus sélectifs dans leurs achats et à réduire leurs dépenses.

(Rédigé par Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)