USA-Les créations d'emplois bien moins élevées que prévu en août
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 14:36

L'économie américaine a créé beaucoup moins d'emplois que prévu en août, montrent les données officielles publiées vendredi.

Le rapport mensuel du département du Travail recense 22.000 emplois non agricoles créés sur le mois, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 75.000 créations nettes après 79.000 en juillet (chiffre révisé de 73.000).

Le taux de chômage a augmenté en août à 4,3%, comme anticipé par les analystes, après 4,2% en juillet .

La croissance du salaire moyen dans le secteur privé est restée stable à 0,3% en août comme attendu par les analystes et le mois précédent.

Sur un an, sa progression est de 3,7%, après +3,9% en juillet et une prévision à +3,7%.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

