 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : les créations d'emploi deux fois plus nombreuses que prévu
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 14:37

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a été nettement meilleur que prévu. Il a révélé la création de 172 000 postes le mois dernier, plus du double des attentes qui étaient à 85 000.

En parallèle, les données du mois d'avril ont été sensiblement relevées à la hausse de 115 000 à 179 000 unités.

De son côté, le taux de chômage est resté stable comme prévu à 4,3%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 256,53 +0,15%
ABIVAX
91,1 +8,52%
Pétrole Brent
94,32 -1,09%
SOITEC
149,85 -4,25%
2CRSI
51,3 -5,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank