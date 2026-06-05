USA : les créations d'emploi deux fois plus nombreuses que prévu

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a été nettement meilleur que prévu. Il a révélé la création de 172 000 postes le mois dernier, plus du double des attentes qui étaient à 85 000.
En parallèle, les données du mois d'avril ont été sensiblement relevées à la hausse de 115 000 à 179 000 unités.
De son côté, le taux de chômage est resté stable comme prévu à 4,3%.
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