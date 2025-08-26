 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : les commandes de biens durables plus élevées qu'anticipé
information fournie par AOF 26/08/2025 à 14:33

(AOF) - Les commandes de biens durables ont reculé de 2,8% en juillet aux Etats-Unis après une baisse de 9,4% en juin. Elles étaient anticipées en repli de 3,8%. Les commandes de biens durables, hors transport et aéronautique, ont progressé de 1,1% alors qu’elles étaient anticipées en augmentation de 0,3% après un repli de 0,4% en juin.

