USA : les commandes de biens durables d'août solides selon une estimation

(AOF) - Selon des données préliminaires du mois d’août, les commandes de biens durables ont rebondi de 2,9 %, après une baisse de 2,7 % en juillet. Les analystes tablaient sur un léger repli de 0,3 %. En données core (hors éléments de transport), elles ont progressé de 0,4 %, contre une prévision à -0,1 % et un précédent à +1,1 %.
