USA : les commandes de biens durables conformes aux prévisions en septembre

(AOF) - Au mois de septembre, les commandes de biens durables ont progressé de 0,5% aux Etats-Unis, une hausse conforme aux prévisions des analystes. En août, elles avaient rebondi de 3%. En données core, hors éléments de transport, la hausse est de 0,6%, après une augmentation de 0,5% le mois précédent.
