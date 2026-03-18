USA-Les commandes à l'industrie rebondissent à peine en janvier

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont légèrement augmenté en janvier, la faiblesse du secteur des équipements de transport ayant été partiellement compensée par les gains enregistrés ailleurs, a annoncé mercredi le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains ont progressé de 0,1% en janvier après une baisse de 0,4% en décembre (chiffre révisé de -0,7%), selon les chiffres du Bureau des statistiques du département.

Le rebond de janvier est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters.

En rythme annuel, les commandes ont augmenté de 3,5% en janvier.

Le secteur manufacturier, qui représente environ 10,1% de l'économie américaine, a été paralysé par les droits de douane massifs voulus par le président Donald Trump, tandis que les usines font face à des pressions accrues sur les coûts en raison de la guerre israélo-américaine contre l'Iran déclenchée fin février, qui a fait grimper les prix du pétrole de plus de 40%.

En janvier, les commandes de biens manufacturés ont été soutenues par la hausse des commandes de machines et de métaux de base, ainsi que par la demande d'ordinateurs et de produits électroniques, probablement liée à un boom des investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Mais les commandes d'équipements électriques, d'appareils et de composants ont reflué de 0,6%, tandis que celles d'équipements de transport ont baissé de 0,8%, la demande d'avions et de composants pour la défense ayant chuté de 23,8%.

Le Bureau des statistiques du département a également fait savoir que les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des projets de dépenses des entreprises en matière d'équipements, avaient légèrement augmenté, de 0,1% en janvier, au lieu d'une stagnation comme indiqué initialement.

Les livraisons de ces biens d'équipement essentiels ont légèrement diminué, de 0,1%, comme indiqué précédemment. Les dépenses des entreprises en équipements ont ralenti au quatrième trimestre, pesant sur la croissance du produit intérieur brut (PIB), dont le taux annualisé est de 0,7%. L'économie américaine a progressé de 4,4% au troisième trimestre.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)