Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les commandes à l'industrie baissent plus que prévu en janvier Reuters • 05/03/2020 à 16:36









WASHINGTON, 5 mars (Reuters) - Les commandes à l'industrie américaine ont baissé plus que prévu en janvier et pourraient reculer encore en raison du dérèglement des chaînes d'approvisionnement lié à l'épidémie de coronavirus. Les commandes de biens manufacturés ont décliné de 0,5%, en raison notamment d'une baisse de la demande pour les équipements de transports, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce. Les chiffres de décembre ont été modifiées légèrement à la hausse, à +1,9% contre +1,8% initialement. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient pour janvier à un chiffre en recul de 0,1%. Sur un an, les commandes à l'industrie sont inchangées en janvier. Les effets du coranivirus menacent de faire plonger à nouveau le secteur manufacturier, qui représente 11% de l'économie américaine et s'était stabilisé récemment à la faveur de l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.