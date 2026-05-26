USA-Les chauffeurs Uber et Lyft du Massachusetts créent le premier syndicat américain VTC

Les chauffeurs de services VTC, tels qu'Uber UBER.N et Lyft LYFT.O , se sont syndiqués dans le Massachusetts, formant, d'après les responsables de l'Etat, la première organisation officiellement reconnue aux États-Unis à représenter des travailleurs indépendants de la "gig economy".

Le tout nouveau syndicat, App Drivers Union, a reçu vendredi l'agrément du département des relations du travail du Massachusetts pour représenter près de 70.000 chauffeurs travaillant en tant qu'entrepreneurs indépendants dans l'État.

"Cela change la donne pour les travailleurs du VTC (voiture de tourisme avec chauffeur) à travers tout le pays", a déclaré mardi la gouverneure démocrate du Massachusetts, Maura Healey, lors d'un rassemblement avec des chauffeurs et des dirigeants syndicaux à Boston.

Cette certification fait suite à l'adoption, en novembre 2024, d'une mesure approuvée par les électeurs du Massachusetts permettant aux chauffeurs d'entreprises comme Uber et Lyft de se syndiquer et de négocier collectivement leurs salaires et leurs avantages sociaux. Cela leur permettra de se soustraire aux aléas de la "gig economy" ou économie de petits boulots.

Au niveau national, les chauffeurs d'Uber et de Lyft n'ont pas le droit de se syndiquer en vertu de la loi fédérale sur les relations de travail (National Labor Relations Act), qui ne couvre que les salariés traditionnels.

Mais en vertu de la loi du Massachusetts, un bastion démocrate, les chauffeurs ont pu être en mesure de former un syndicat après avoir recueilli les signatures d'au moins 25% des chauffeurs en activité dans l'Etat.

Le nouveau syndicat est soutenu par le 32BJ SEIU - qui est affilié au Service Employees International Union (Union internationale des employés de services) - et par l'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM).

"Les travailleurs qui ont bâti ces entreprises valant des milliards de dollars méritent une convention collective et une place à la table des négociations", a déclaré Brian Bryant, président de l'IAM.

Les dirigeants syndicaux ont présenté le Massachusetts comme une victoire syndicale majeure à un moment où les efforts de syndicalisation dans ce secteur d'activité prennent forme dans d'autres États.

En Californie, les chauffeurs de VTC ont obtenu le droit de se syndiquer grâce à une loi promulguée en octobre par le gouverneur démocrate Gavin Newsom. Une législation similaire est en cours d'examen dans l'Illinois.

Lyft et Uber n'ont pas fait campagne contre la proposition de loi du Massachusetts.

Lyft a déclaré s'engager à agir de bonne foi envers ses chauffeurs à mesure que le processus. Uber n'a pas répondu à une demande de commentaires.

(Nate Raymond; version française Benoit Van Overstraeten)