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USA : légère hausse des commandes à l'industrie en janvier
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 15:08

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont progressé de 0,1% conformément aux prévisions au mois de janvier. En décembre, elles s'étaient affaissées de 0,7%.

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