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USA : légère hausse de l'indice "Philly Fed" en mars
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 13:50

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a continué de croître globalement, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale actuelle calculé par la Fed locale, qui est passé de 16,3 en février à 18,1 en mars, sa 3e augmentation consécutive.

Selon les entreprises répondant à l'enquête de mars, l'indice des nouvelles commandes a baissé mais est resté positif, tandis que celui des livraisons a augmenté et que celui de l'emploi est revenu en territoire positif.

La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices des prix ont augmenté ce mois-ci après avoir baissé le mois dernier, et que les entreprises continuent d'espérer une croissance globale au cours des six prochains mois.

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