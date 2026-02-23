 Aller au contenu principal
USA : léger recul des commandes industrielles en décembre
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 16:12

Les commandes à l'industrie américaine ont diminué de 0,7% en décembre 2025 par rapport à novembre, après une progression de 2,7% le mois précédent, selon les données publiées ce lundi par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre. Compte tenu de la hausse de 0,1% seulement des stocks, le ration stocks sur livraisons s'est tassé de 1,57 en novembre à 1,56 en décembre.

