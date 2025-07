USA: leà ventes de logements neufs inférieures aux attentes information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:17









(Zonebourse.com) - Les ventes de logements neufs ont augmenté moins fortement que prévu en juin, un nouvel indicateur venant confirmer la morosité du marché de l'immobilier résidentiel face à des prix élevés et des taux d'intérêt qui n'ont pas encore repris le chemin de la baisse.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les ventes de logements neufs avaient augmenté de 0,6% en volume ajusté des variations saisonnières, au nombre annuel de 627.000 unités le mois dernier, là où les économistes attendaient en moyenne 650.000 unités vendues.



D'une année sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à juin 2024, les ventes s'inscrivent en baisse de 6,6%.



Le nombre de nouvelles maisons disponibles sur le marché atteint quant à lui 511.000 unités, soit 1,2% de plus qu'en en mai (505.000).



Au rythme actuel es ventes, il faudrait donc 9,8 mois pour liquider l'offre sur le marché.



Le prix médian d'un nouveau logement individuel s'est quant à lui établi à 401.800 dollars en juin, soit une baisse de 4,9% par rapport au mois de mai (422.700 dollars) et de 2,9% par rapport à juin 2024 (414.000 dollars).







